Силы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS и 280 беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS и 280 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Силы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS и 280 беспилотников ВСУ
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотных РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:36:00+03:00
2025-12-09T12:36:00+03:00
2025-12-09T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS и 280 беспилотников ВСУ
Силы ПВО уничтожили 13 снарядов HIMARS и 280 дронов ВСУ