Силы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS и 280 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 09.12.2025 (обновлено: 12:44 09.12.2025)
Силы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS и 280 беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS и 280 беспилотников ВСУ
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
