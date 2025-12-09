ПВО за ночь уничтожила 121 украинский беспилотник

"В период с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.