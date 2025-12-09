https://ria.ru/20251209/pvo-2060721324.html
ПВО за ночь уничтожила 121 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.12.2025
