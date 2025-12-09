Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь уничтожила 121 украинский беспилотник
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 09.12.2025 (обновлено: 07:53 09.12.2025)
ПВО за ночь уничтожила 121 украинский беспилотник
ПВО за ночь уничтожила 121 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
республика крым
безопасность
рязанская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
республика калмыкия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
республика крым
рязанская область
республика калмыкия
воронежская область
ростовская область
липецкая область
курская область
краснодарский край
тульская область
брянская область
нижегородская область
белгородская область, республика крым, безопасность, рязанская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, республика калмыкия, воронежская область, ростовская область, липецкая область, курская область, краснодарский край, тульская область, брянская область, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Республика Крым, Безопасность, Рязанская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Республика Калмыкия, Воронежская область, Ростовская область, Липецкая область, Курская область, Краснодарский край, Тульская область, Брянская область, Нижегородская область

ПВО за ночь уничтожила 121 украинский беспилотник

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
