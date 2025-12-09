Рейтинг@Mail.ru
В кабинете Путина установили новогоднюю елку - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/putin-2060973741.html
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
В кабинете Путина установили новогоднюю елку - РИА Новости, 09.12.2025
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
Новогодняя елка появилась в кабинете президента РФ Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:52:00+03:00
2025-12-09T22:52:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590346843_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_181aba5b38615e7ba7d81093a5a60a26.jpg
https://ria.ru/20251208/elka-2060531077.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590346843_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c9c8e36016ed136e43944245eb3d49c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), владимир путин
Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
В кабинете Путина установили новогоднюю елку

В кабинете Путина в Кремле установили новогоднюю елку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новогодняя елка появилась в кабинете президента РФ Владимира Путина в Кремле.
Как передает корреспондент РИА Новости, елка установлена в углу рабочего кабинета главы государства. Она украшена игрушками красных, золотых, зеленых и серебристых тонов.
В среду вечером 10 декабря в Московский Кремль торжественно привезут главную новогоднюю елку страны. В этом году ее нашли в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота этого столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров. Елка будет установлена на Соборной площади столичного Кремля.
Главная новогодняя ёлка страны в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России
8 декабря, 12:14
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала