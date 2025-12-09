https://ria.ru/20251209/putin-2060973741.html
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
Новогодняя елка появилась в кабинете президента РФ Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 09.12.2025
