Путин поприветствовал участников форума "Скажи Героям спасибо"
20:48 09.12.2025
Путин поприветствовал участников форума "Скажи Героям спасибо"
общество, россия, полтава, бородино, владимир путин
Общество, Россия, Полтава, Бородино, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Скажи Героям спасибо"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского юнармейского военно-патриотического форума "Скажи Героям спасибо", отметив, что те, кто прошли школу юнармейского братства, честно служат России и своим трудом и талантом вносят вклад в развитие страны
"Приветствую вас на Всероссийском юнармейском военно-патриотическом форуме "Скажи Героям спасибо"... Знаю, что подвиги и свершения наших предков служат для вас надежным нравственным, вдохновляющим ориентиром. Ребята и девушки, прошедшие школу юнармейского братства, честно служат России, достойно проявляют себя на военном и гражданском поприще, своим трудом и талантом вносят вклад в развитие страны. Особо отмечу вашу неустанную работу, направленную на сбережение исторической правды, заботу о ветеранах и их семьях", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что что форум проходит в День Героев Отечества. Кроме того, Путин добавил, что этот праздник олицетворяет неразрывную связь времен и поколений, преемственность традиций патриотизма, верности воинскому, профессиональному долгу, гражданской ответственности.
"Мы преклоняемся перед мужественными, сильными духом людьми - теми, кто в разные исторические эпохи отстаивал свободу и независимость нашей Родины, кто покрыл себя неувядаемой славой в битвах на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородино, в сражениях Первой мировой и Великой Отечественной войн. И конечно, искренне гордимся нашими современниками - героями специальной военной операции", - подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин
30 апреля, 18:51
 
ОбществоРоссияПолтаваБородиноВладимир Путин
 
 
