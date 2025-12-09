Путин поприветствовал участников форума "Скажи Героям спасибо"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского юнармейского военно-патриотического форума "Скажи Героям спасибо", отметив, что те, кто прошли школу юнармейского братства, честно служат России и своим трудом и талантом вносят вклад в развитие страны
"Приветствую вас на Всероссийском юнармейском военно-патриотическом форуме "Скажи Героям спасибо"... Знаю, что подвиги и свершения наших предков служат для вас надежным нравственным, вдохновляющим ориентиром. Ребята и девушки, прошедшие школу юнармейского братства, честно служат России, достойно проявляют себя на военном и гражданском поприще, своим трудом и талантом вносят вклад в развитие страны. Особо отмечу вашу неустанную работу, направленную на сбережение исторической правды, заботу о ветеранах и их семьях", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что что форум проходит в День Героев Отечества. Кроме того, Путин добавил, что этот праздник олицетворяет неразрывную связь времен и поколений, преемственность традиций патриотизма, верности воинскому, профессиональному долгу, гражданской ответственности.
"Мы преклоняемся перед мужественными, сильными духом людьми - теми, кто в разные исторические эпохи отстаивал свободу и независимость нашей Родины, кто покрыл себя неувядаемой славой в битвах на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородино, в сражениях Первой мировой и Великой Отечественной войн. И конечно, искренне гордимся нашими современниками - героями специальной военной операции", - подчеркнул глава государства.
