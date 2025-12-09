Путин прокомментировал слова Кабанова о переселении соотечественников

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что руководствоваться формулировкой "сразу видно" при решении миграционных вопросов сложно.
Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член Совета по Правам человека Кирилл Кабанов заявил, что необходимо дорабатывать программу добровольного переселения соотечественников из-за рубежа. Он выразил мнение, что программа содействия добровольному переселению соотечественников в России, утвержденная указом президента РФ в 2006 году, потеряла актуальность и по некоторым нормам стала идти вразрез с изначально заявленными задачами. Кабанов добавил, что гражданство РФ стали получать и те, кому это выгодно для получения материальных благ, хотя они не собираются интегрироваться в российское общество. По словам Кабанова, людей, не разделяющих ценности и культуру РФ, "сразу видно".
"Кирилл Викторович, вот вы говорите, да, я с вами полностью согласен на таком бытовом уровне, но я полностью разделяю всё, что вы сказали, ну, просто как гражданин России. Но руководствоваться вот этой формулировкой, которую вы сейчас предлагаете, их, как вы сказали, "сразу видно", при принятии административных решений сложно", - прокомментировал Путин.