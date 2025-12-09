Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал слова Кабанова о переселении соотечественников
20:22 09.12.2025
Путин прокомментировал слова Кабанова о переселении соотечественников
Путин прокомментировал слова Кабанова о переселении соотечественников
Президент России Владимир Путин заявил, что руководствоваться формулировкой "сразу видно" при решении миграционных вопросов сложно. РИА Новости, 09.12.2025
общество, россия, кирилл кабанов, владимир путин
Общество, Россия, Кирилл Кабанов, Владимир Путин
Путин прокомментировал слова Кабанова о переселении соотечественников

Путин: руководствоваться формулировкой "сразу видно" в вопросах миграции сложно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что руководствоваться формулировкой "сразу видно" при решении миграционных вопросов сложно.
Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член Совета по Правам человека Кирилл Кабанов заявил, что необходимо дорабатывать программу добровольного переселения соотечественников из-за рубежа. Он выразил мнение, что программа содействия добровольному переселению соотечественников в России, утвержденная указом президента РФ в 2006 году, потеряла актуальность и по некоторым нормам стала идти вразрез с изначально заявленными задачами. Кабанов добавил, что гражданство РФ стали получать и те, кому это выгодно для получения материальных благ, хотя они не собираются интегрироваться в российское общество. По словам Кабанова, людей, не разделяющих ценности и культуру РФ, "сразу видно".
"Кирилл Викторович, вот вы говорите, да, я с вами полностью согласен на таком бытовом уровне, но я полностью разделяю всё, что вы сказали, ну, просто как гражданин России. Но руководствоваться вот этой формулировкой, которую вы сейчас предлагаете, их, как вы сказали, "сразу видно", при принятии административных решений сложно", - прокомментировал Путин.
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, заявил глава СПЧ
