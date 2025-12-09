Рейтинг@Mail.ru
Сын Героя России Афанасьева рассмешил Путина своим обращением
20:20 09.12.2025
Сын Героя России Афанасьева рассмешил Путина своим обращением
Сын Героя России Афанасьева рассмешил Путина своим обращением
Сын Героя России Никиты Афанасьева, посмертно награжденного медалью "Золотая Звезда", рассмешил президента России Владимира Путина своим обращением с пожеланием РИА Новости, 09.12.2025
общество
россия
владимир путин
день героев отечества
россия
Общество, Россия, Владимир Путин, День Героев Отечества
Сын Героя России Афанасьева рассмешил Путина своим обращением

Сын Героя России Афанасьева рассмешил Путина пожеланием здоровья

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сын Героя России Никиты Афанасьева, посмертно награжденного медалью "Золотая Звезда", рассмешил президента России Владимира Путина своим обращением с пожеланием здоровья.
Во вторник в Кремле Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России. После официальной церемонии в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Путин неформально пообщался с ее участниками, в том числе с семьей Афанасьева.
Антон Афанасьев во время общего фотографирования обратился к президенту, сказав ему: "Будь здоров".
Фраза мальчика рассмешила Путина.
"Спасибо большое", - отреагировал глава государства.
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО
