Сын Героя России Афанасьева рассмешил Путина своим обращением

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сын Героя России Никиты Афанасьева, посмертно награжденного медалью "Золотая Звезда", рассмешил президента России Владимира Путина своим обращением с пожеланием здоровья.
Во вторник в Кремле Путин
вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
. После официальной церемонии в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Путин неформально пообщался с ее участниками, в том числе с семьей Афанасьева.
Антон Афанасьев во время общего фотографирования обратился к президенту, сказав ему: "Будь здоров".
Фраза мальчика рассмешила Путина.
"Спасибо большое", - отреагировал глава государства.