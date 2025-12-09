Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит возможность применения дронов в оценке жилья в новых регионах - РИА Новости, 09.12.2025
20:04 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/putin-2060951272.html
Путин обсудит возможность применения дронов в оценке жилья в новых регионах
Путин обсудит возможность применения дронов в оценке жилья в новых регионах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит соответствующим службам доложить ему о возможности применения практики Курской области по оценке степени повреждения жилья на освобожденных территориях.
Член Совета по правам человека, военкор Александр Коц на заседании СПЧ затронул вопрос восстановления жилья в освобожденных регионах. По его словам, жители таких территорий не могут получить жилье по сертификату, потому что их дома находятся в опасной зоне и невозможно провести оценку. "Речь идет о тысячах людей", - добавил Коц.
В качестве успешного примера он привел Курскую область, где был внедрен механизм оценки степени повреждения жилья с помощью дронов. "Было бы здорово распространить эту практику на территории Донбасса, Запорожской области", - сказал Коц.
В свою очередь, президент России заверил, что в освобожденных ВС РФ населенных пунктах все будет восстановлено.
"Наверное, не везде и не всегда можно использовать придумки Александра Евсеевича (Хинштейна, губернатора Курской области - ред.), потому что надо же понять, фундаменты каких-то зданий и прочее в каком состоянии. Но вы правы, безусловно... Но разрушенные полностью дома, а их большинство там, то, наверное, используя и то, что использовали и используют, наверное, до сих пор по предложению Алексея Евсеевича, можно, наверное, и здесь использовать. Но точно, я вам обещаю, буквально сегодня-завтра такое поручение дам, чтобы соответствующие наши службы доложили мне о возможности использования того, что применяется в Курской области", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хинштейн рассказал о выдаче курянам сертификатов на новое жилье
2 декабря, 09:15
 
