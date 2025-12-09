Путин обсудит возможность применения дронов в оценке жилья в новых регионах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит соответствующим службам доложить ему о возможности применения практики Курской области по оценке степени повреждения жилья на освобожденных территориях.

Член Совета по правам человека, военкор Александр Коц на заседании СПЧ затронул вопрос восстановления жилья в освобожденных регионах. По его словам, жители таких территорий не могут получить жилье по сертификату, потому что их дома находятся в опасной зоне и невозможно провести оценку. "Речь идет о тысячах людей", - добавил Коц.