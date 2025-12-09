Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил законодательства об иноагентах в России и США - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/putin-2060948424.html
Путин сравнил законодательства об иноагентах в России и США
Путин сравнил законодательства об иноагентах в России и США - РИА Новости, 09.12.2025
Путин сравнил законодательства об иноагентах в России и США
Президент России Владимир Путин указал на гуманность российского законодательства об иноагентах по сравнению с США, где за нарушение закона грозит тюремное... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:48:00+03:00
2025-12-09T19:48:00+03:00
сша
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_0:113:2953:1775_1920x0_80_0_0_8cedd9e87d90bbb6d106d5951f641806.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060939782.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_337:0:2953:1962_1920x0_80_0_0_c2854918f7013b6eec7be58897097a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владимир путин
США, Россия, Владимир Путин
Путин сравнил законодательства об иноагентах в России и США

Путин указал на гуманность законодательства РФ об иноагентах по сравнению с США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на гуманность российского законодательства об иноагентах по сравнению с США, где за нарушение закона грозит тюремное заключение.
"Не мы же придумали. А там (в США - ред.) нарушение этого закона (об иноагентах - ред.) грозит тюремным заключением. У нас же нет такого. У нас, собственно, одно самое главное - покажите источник финансирования. Что же здесь такого страшного?" - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин
Вчера, 19:06
 
СШАРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала