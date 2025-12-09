https://ria.ru/20251209/putin-2060946992.html
Путин призвал совершенствовать систему выявления талантов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что система выявления талантливых детей и молодежи в России должна совершенствоваться.
2025-12-09T19:42:00+03:00
2025-12-09T19:42:00+03:00
2025-12-09T19:42:00+03:00
россия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что система выявления талантливых детей и молодежи в России должна совершенствоваться.
Путин
во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. В ходе заседания глава государства заявил, что важно следить за качеством образования и кадров, которые готовят высшие учебные заведения. При этом президент обратил внимание на то, что в России
создана "целая система отбора талантливых ребят". В качестве примера глава государства привел сочинский "Сириус".
"Система вот такого отбора талантливых ребят, она, безусловно, должна совершенствоваться", - сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.