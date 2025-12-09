Путин призвал совершенствовать систему выявления талантов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что система выявления талантливых детей и молодежи в России должна совершенствоваться.

"Система вот такого отбора талантливых ребят, она, безусловно, должна совершенствоваться", - сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.