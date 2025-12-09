https://ria.ru/20251209/putin-2060946012.html
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев - РИА Новости, 09.12.2025
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что гражданские лица в освобожденных населенных пунктах объясняют российским бойцам, почему не покинули зону боевых... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:36:00+03:00
2025-12-09T19:36:00+03:00
2025-12-09T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20250918/putin-2042761713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев
Путин: жители освобожденных населенных пунктов отказывались покидать зону боев
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что гражданские лица в освобожденных населенных пунктах объясняют российским бойцам, почему не покинули зону боевых действий, словами "Мы ждали вас".
"Я, когда спрашиваю наших военных, в том числе командиров высокого уровня, которые докладывают мне о том, что в зоне боевых действий, в населенных пунктах, в которые заходят наши войска, достаточно много гражданских лиц. На их вопрос, на вопрос наших военных, почему вы отсюда не ушли своевременно, ответ очень простой: "Мы ждали вас. Ждали русские войска. Войска России", - рассказал глава государства в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.