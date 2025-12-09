Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 09.12.2025
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев - РИА Новости, 09.12.2025
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что гражданские лица в освобожденных населенных пунктах объясняют российским бойцам, почему не покинули зону боевых... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев

Путин: жители освобожденных населенных пунктов отказывались покидать зону боев

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что гражданские лица в освобожденных населенных пунктах объясняют российским бойцам, почему не покинули зону боевых действий, словами "Мы ждали вас".
"Я, когда спрашиваю наших военных, в том числе командиров высокого уровня, которые докладывают мне о том, что в зоне боевых действий, в населенных пунктах, в которые заходят наши войска, достаточно много гражданских лиц. На их вопрос, на вопрос наших военных, почему вы отсюда не ушли своевременно, ответ очень простой: "Мы ждали вас. Ждали русские войска. Войска России", - рассказал глава государства в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
