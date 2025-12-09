Путин рассказал, почему гражданские лица не покидают зону боев

"Я, когда спрашиваю наших военных, в том числе командиров высокого уровня, которые докладывают мне о том, что в зоне боевых действий, в населенных пунктах, в которые заходят наши войска, достаточно много гражданских лиц. На их вопрос, на вопрос наших военных, почему вы отсюда не ушли своевременно, ответ очень простой: "Мы ждали вас. Ждали русские войска. Войска России", - рассказал глава государства в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.