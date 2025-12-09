Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым - РИА Новости, 09.12.2025
19:28 09.12.2025
Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым
Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым
россия, владимир путин, александр сокуров
Россия, Владимир Путин, Александр Сокуров
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал созвониться с кинорежиссером Александром Сокуровым.
"Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим, каким образом, что там запрещается из ваших произведений", - сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Кинорежиссер Владимир Фокин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием
8 сентября, 15:42
 
РоссияВладимир ПутинАлександр Сокуров
 
 
