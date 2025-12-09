https://ria.ru/20251209/putin-2060943840.html
Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым
Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым - РИА Новости, 09.12.2025
Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым
Президент России Владимир Путин пообещал созвониться с кинорежиссером Александром Сокуровым. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:28:00+03:00
2025-12-09T19:28:00+03:00
2025-12-09T19:28:00+03:00
россия
владимир путин
александр сокуров
россия
россия, владимир путин, александр сокуров
Россия, Владимир Путин, Александр Сокуров
Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым
Путин пообещал созвониться с кинорежиссером Сокуровым