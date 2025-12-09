https://ria.ru/20251209/putin-2060940766.html
Освобожденные населенные пункты будут восстановлены, заявил Путин
Освобожденные населенные пункты будут восстановлены, заявил Путин
Освобожденные населенные пункты будут восстановлены, заявил Путин
Все в освобожденных Вооруженными силами России населенных пунктах будет восстановлено, власти помогут в восстановлении жилья, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:12:00+03:00
2025-12-09T19:12:00+03:00
2025-12-09T19:15:00+03:00
владимир путин
россия
россия
Освобожденные населенные пункты будут восстановлены, заявил Путин
Путин: освобожденные ВС России населенные пункты будут восстановлены
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все в освобожденных Вооруженными силами России населенных пунктах будет восстановлено, власти помогут в восстановлении жилья, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, мы должны сделать все, чтобы этим людям помочь восстановить это жилье. Сразу могу сказать, что все будет восстановлено", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.