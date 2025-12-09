https://ria.ru/20251209/putin-2060940295.html
Сегодня нужны такие фильмы, как "Баллада о солдате", заявил Путин
Сегодня нужны такие фильмы, как "Баллада о солдате", заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Сегодня нужны такие фильмы, как "Баллада о солдате", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что сегодня нужны такие картины, как "Баллада о солдате", так как это фильм о любви к Родине и к матери. РИА Новости, 09.12.2025
