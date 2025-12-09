https://ria.ru/20251209/putin-2060939782.html
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин
Применение законодательства об иноагентах должно быть взвешенным, не нужно "мечом размахивать налево и направо", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин
Путин: применение законодательства об иноагентах должно быть взвешенным