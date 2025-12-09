Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Применение законодательства об иноагентах должно быть взвешенным, не нужно "мечом размахивать налево и направо", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я знаю вашу позицию по поводу этого закона об иностранных агентах... Не нужно мечом размахивать налево и направо. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.