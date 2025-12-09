Рейтинг@Mail.ru
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 09.12.2025 (обновлено: 19:24 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060939782.html
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин
Применение законодательства об иноагентах должно быть взвешенным, не нужно "мечом размахивать налево и направо", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:06:00+03:00
2025-12-09T19:24:00+03:00
владимир путин
общество
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905238_0:57:3201:1858_1920x0_80_0_0_3952035cb9c730f9e96f6828bb2f70e4.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058444252.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905238_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_a3596e5b69b85deb0be0a9d5921a62ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, сша, россия
Владимир Путин, Общество, США, Россия
Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил Путин

Путин: применение законодательства об иноагентах должно быть взвешенным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Применение законодательства об иноагентах должно быть взвешенным, не нужно "мечом размахивать налево и направо", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я знаю вашу позицию по поводу этого закона об иностранных агентах... Не нужно мечом размахивать налево и направо. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин также напомнил, что закон появился в США еще в 1940-х годах. "Не мы же придумали. А там (в США - ред.) нарушение этого закона грозит тюремным заключением. У нас же нет такого. У нас, собственно, одно самое главное - покажите источник финансирования. Что же здесь такого страшного?" - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов
28 ноября, 17:31
 
Владимир ПутинОбществоСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала