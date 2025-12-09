https://ria.ru/20251209/putin-2060939643.html
Путин оценил стоимость образования на Западе
Стоимость образования на Западе кратно выше, чем в России, это просто несопоставимо, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Стоимость образования на Западе кратно выше, чем в России, это просто несопоставимо, заявил президент России Владимир Путин.
"Там (на Западе - ред.), конечно, стоимость образования кратно выше, чем у нас. В части платного образования, это правда, и там, к сожалению, тарифы подрастают, но все-таки плата за образование в западных странах и у нас просто несопоставимы", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.