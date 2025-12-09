https://ria.ru/20251209/putin-2060939543.html
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ - РИА Новости, 09.12.2025
Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного роста тарифов жилищно-коммунальных услуг. РИА Новости, 09.12.2025
