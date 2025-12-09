Рост тарифов ЖКХ не должен принимать стихийного характера, заявил Путин

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Повышение тарифов ЖКХ не должно приобретать стихийного характера, ФАС и регионы должны за этим строго следить, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.