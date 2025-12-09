Рейтинг@Mail.ru
19:00 09.12.2025
Рост тарифов ЖКХ не должен принимать стихийного характера, заявил Путин
жкх, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, россия
ЖКХ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Владимир Путин, Россия
Рост тарифов ЖКХ не должен принимать стихийного характера, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Повышение тарифов ЖКХ не должно приобретать стихийного характера, ФАС и регионы должны за этим строго следить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается другого вопроса, очень важного, который вы затронули, это повышение тарифов в системе ЖКХ. Здесь две вещи. Во-первых, в связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, - чтобы они росли в меру. Здесь вы абсолютно правы. Этот процесс не должен приобретать какого бы то ни было стихийного характера. И соответствующие инстанции государственные, прежде всего это ФАС и соответствующие комиссии на местах в регионах, должны за этим строго следить", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
Путин рассказал, почему повышаются тарифы ЖКХ
ЖКХ Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) Владимир Путин Россия
 
 
