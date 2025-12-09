Рост тарифов ЖКХ не должен принимать стихийного характера, заявил Путин

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Повышение тарифов ЖКХ не должно приобретать стихийного характера, ФАС и регионы должны за этим строго следить, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается другого вопроса, очень важного, который вы затронули, это повышение тарифов в системе ЖКХ. Здесь две вещи. Во-первых, в связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, - чтобы они росли в меру. Здесь вы абсолютно правы. Этот процесс не должен приобретать какого бы то ни было стихийного характера. И соответствующие инстанции государственные, прежде всего это ФАС и соответствующие комиссии на местах в регионах, должны за этим строго следить", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
