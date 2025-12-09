Рейтинг@Mail.ru
18:59 09.12.2025
Путин рассказал, почему повышаются тарифы ЖКХ
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин: тарифы ЖКХ повышаются из-за инфляционных процессов

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Тарифы жилищно-коммунального хозяйства повышаются из-за инфляционных процессов, главное, чтобы они росли в меру, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"В связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, чтобы они росли в меру", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин заявил, что изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для россиян
8 декабря, 17:06
 
Владимир Путин
 
 
