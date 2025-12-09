Рейтинг@Mail.ru
Государство должно поддержать детей бойцов СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
18:55 09.12.2025
Государство должно поддержать детей бойцов СВО, заявил Путин
Государство должно поддержать детей бойцов СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Государство должно поддержать детей бойцов СВО, заявил Путин
Государство должно поддержать детей участников российской специальной военной операции, предоставить им образование бесплатно, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.12.2025
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Государство должно поддержать детей бойцов СВО, заявил Путин

Путин: государство должно предоставить детям бойцов СВО бесплатное образование

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государство должно поддержать детей участников российской специальной военной операции, предоставить им образование бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается детей участников специальной военной операции - глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этих детей государство должно поддержать и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
