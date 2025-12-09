https://ria.ru/20251209/putin-2060934446.html
Путин заявил, что поддерживает расширение полномочий НКО
Путин заявил, что поддерживает расширение полномочий НКО - РИА Новости, 09.12.2025
Путин заявил, что поддерживает расширение полномочий НКО
Президент России Владимир Путин заявил, что всегда выступал за расширение прав и полномочий НКО в социальной сфере. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:43:00+03:00
2025-12-09T18:43:00+03:00
2025-12-09T19:31:00+03:00
россия
политика
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
Путин заявил, что поддерживает расширение полномочий НКО
Путин заявил, что всегда выступал за расширение прав НКО в социальной сфере