Путин рассказал о роли паллиативной медицины - РИА Новости, 09.12.2025
18:42 09.12.2025 (обновлено: 23:53 09.12.2025)
Путин рассказал о роли паллиативной медицины
Президент РФ Владимир Путин, говоря о паллиативной медицине, заявил, что если человек жив, нужно обеспечить качество этой жизни.
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о паллиативной медицине, заявил, что если человек жив, нужно обеспечить качество этой жизни.
Президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", член СПЧ Ольга Демичева на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека доложила о развитии паллиативной помощи в России. При этом она отметила, что ее необходимо сделать более доступной.
"И, конечно, не могу с Вами не согласиться в том, что паллиативная медицина - это наиболее милосердное направление медицины. И, безусловно, здесь нужно вводить определенные коррективы. Не исходить из того, что паллиативная медицина направлена на просто поддержание жизни для тех людей, которые страдают неизлечимыми заболеваниями - это изначально философски, по-моему, ошибочный подход. Здесь я с Вами не могу не согласиться - Вы полностью правы. Потому что если так смотреть на вещи, то тогда жизнь неизлечима - она понятно, чем заканчивается. Но если человек жив, то нам нужно обеспечить качество этой жизни. Вот, и это - самое главное", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Медицинский радиологический научный центр - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Академик РАН назвал область медицины, которая продлит жизнь людей
4 декабря, 03:08
 
РоссияВладимир ПутинСправедливая помощь Доктора Лизы
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
