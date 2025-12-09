https://ria.ru/20251209/putin-2060934135.html
Путин поделился воспоминаниями о поездке в Индию
Путин поделился воспоминаниями о поездке в Индию - РИА Новости, 09.12.2025
Путин поделился воспоминаниями о поездке в Индию
Президент России Владимир Путин вспомнил визит в Индию и рассказал, что там проживают полтора миллиарда человек, и только треть говорит на хинди. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:42:00+03:00
2025-12-09T18:42:00+03:00
2025-12-09T18:42:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059995004_101:0:3029:1647_1920x0_80_0_0_a16994ee652a2e0fe2d2590689a6e881.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060920825.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059995004_168:0:2895:2045_1920x0_80_0_0_b60200f36f3f84dba2ceffe7a5de0fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин поделился воспоминаниями о поездке в Индию
Путин: в Индии только треть населения говорит на хинди
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил визит в Индию и рассказал, что там проживают полтора миллиарда человек, и только треть говорит на хинди.
Путин
4-5 декабря посетил Индию
по приглашению премьера страны Нарендры Моди
.
"Сейчас в Индии был: там полтора миллиарда человек, но одна треть только говорит на хинди - ну, может, 500 миллионов, может, 600. А все остальные на других языках говорят. Часто даже не понимают люди друг друга", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.