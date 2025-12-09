Путин поделился воспоминаниями о поездке в Индию

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил визит в Индию и рассказал, что там проживают полтора миллиарда человек, и только треть говорит на хинди.

"Сейчас в Индии был: там полтора миллиарда человек, но одна треть только говорит на хинди - ну, может, 500 миллионов, может, 600. А все остальные на других языках говорят. Часто даже не понимают люди друг друга", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.