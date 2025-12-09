Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал паллиативную помощь наиболее милосердной
18:38 09.12.2025
Путин назвал паллиативную помощь наиболее милосердной
Путин назвал паллиативную помощь наиболее милосердной
Президент России Владимир Путин назвал паллиативную помощь наиболее милосердным направлением медицины. РИА Новости, 09.12.2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин назвал паллиативную помощь наиболее милосердной

Путин назвал паллиативную помощь наиболее милосердным направлением медицины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал паллиативную помощь наиболее милосердным направлением медицины.
"Конечно, не могу с вами не согласиться в том, что паллиативная медицина - это наиболее милосердное направление медицины", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин согласился с необходимостью изменений в оказании паллиативной помощи
Вчера, 18:27
Путин согласился с необходимостью изменений в оказании паллиативной помощи
