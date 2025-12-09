Рейтинг@Mail.ru
18:28 09.12.2025
Путин поручил разобраться в организации движения электросамокатов
Путин поручил разобраться в организации движения электросамокатов
2025-12-09T18:28:00+03:00
2025-12-09T18:28:00+03:00
общество, россия, владимир путин, электросамокат
Общество, Россия, Владимир Путин, электросамокат
Путин поручил разобраться в организации движения электросамокатов

Путин поручил разобраться с организацией движения электросамокатов в городах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтойка проката электросамокатов в Москве
Стойка проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Стойка проката электросамокатов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разобраться с организацией движения электросамокатов и электровелосипедов в городах.
«
"Порядок движения, конечно, на улицах городов должен быть отрегулирован. Обязательно дам дополнительные поручения и МВД, попрошу мэров городов и руководителей регионов Российской Федерации сделать соответствующее предложение. Конечно, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода, 30-40 километров в час, несется нечто упакованное и передним лобовым стеклом, и крышей, и вообще довольно тяжелое металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан и, разумеется, прежде всего местные и региональные власти должны с этим разобраться", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
ОбществоРоссияВладимир Путинэлектросамокат
 
 
