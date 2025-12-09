Путин согласился с необходимостью изменений в оказании паллиативной помощи

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Ольга Демичева отметила, что есть основания скорректировать критерии оказания паллиативной помощи, пересмотреть понятие, распространив ее как на хосписный, так и на дохосписный этап.