Путин согласился с необходимостью изменений в оказании паллиативной помощи
Путин согласился с необходимостью изменений в оказании паллиативной помощи - РИА Новости, 09.12.2025
Путин согласился с необходимостью изменений в оказании паллиативной помощи
Президент России Владимир Путин согласился, что необходимы корректировки в порядок оказания паллиативной помощи. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:27:00+03:00
2025-12-09T18:27:00+03:00
2025-12-09T18:34:00+03:00
россия
Путин согласился с необходимостью изменений в оказании паллиативной помощи
Путин согласился с необходимостью корректировок в оказании паллиативной помощи
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился, что необходимы корректировки в порядок оказания паллиативной помощи.
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Ольга Демичева отметила, что есть основания скорректировать критерии оказания паллиативной помощи, пересмотреть понятие, распространив ее как на хосписный, так и на дохосписный этап.
"Безусловно здесь нужно вводить определенные коррективы, не исходить из того, что паллиативная медицина направлена на просто поддержание жизни. Я согласен с тем, что вы предлагаете, мы обязательно к этому вернёмся, и я жду ваших предложений", - сказал Путин
в ходе заседания СПЧ.