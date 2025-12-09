Рейтинг@Mail.ru
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 09.12.2025 (обновлено: 18:27 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060924442.html
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин
Нарушающие правила дорожного движения доставщики представляют опасность для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:22:00+03:00
2025-12-09T18:27:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
марина ахмедова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060925142_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c35aedd82e06c83aba6973f616cca25a.png
https://ria.ru/20251114/putin-2055068855.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о ПДД для курьеров
Комментарий Президента к выступлению Марины Ахмедовой о ПДД для курьеров: «Порядок движения на улицах городов должен быть отрегулирован»
2025-12-09T18:22
true
PT2M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060925142_146:0:626:360_1920x0_80_0_0_3edb3c6b0caf7000d277a796202d7d28.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, владимир путин, марина ахмедова
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Марина Ахмедова
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин

Путин: нарушающие ПДД доставщики представляют опасность для окружающих

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нарушающие правила дорожного движения доставщики представляют опасность для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту о проблеме со средствами индивидуальной мобильности на тротуарах.
"Ну, конечно, вы правы, что же, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода, 30-40 километров в час, несется нечто упакованное передним лобовым стеклом, какой-то крышей, ну и вообще довольно тяжелое какое-то металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан", - сказал глава государства в ходе заседания.
Президент отметил, что, когда проезжает по улицам Москвы "по-тихому", без кортежей, он видит, что происходит с доставкой.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
14 ноября, 19:10
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинМарина Ахмедова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала