Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин
Нарушающие правила дорожного движения доставщики представляют опасность для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
общество
россия
москва
владимир путин
марина ахмедова
россия
москва
Путин о ПДД для курьеров
Комментарий Президента к выступлению Марины Ахмедовой о ПДД для курьеров: «Порядок движения на улицах городов должен быть отрегулирован»
общество, россия, москва, владимир путин, марина ахмедова
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Марина Ахмедова
Нарушающие ПДД доставщики опасны для окружающих, заявил Путин
Путин: нарушающие ПДД доставщики представляют опасность для окружающих
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нарушающие правила дорожного движения доставщики представляют опасность для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Член СПЧ Марина Ахмедова
рассказала президенту о проблеме со средствами индивидуальной мобильности на тротуарах.
"Ну, конечно, вы правы, что же, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода, 30-40 километров в час, несется нечто упакованное передним лобовым стеклом, какой-то крышей, ну и вообще довольно тяжелое какое-то металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан", - сказал глава государства в ходе заседания.
Президент отметил, что, когда проезжает по улицам Москвы
"по-тихому", без кортежей, он видит, что происходит с доставкой.