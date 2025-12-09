Путин призвал решать вопрос безопасности использования ИИ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вопрос безопасности использования ИИ нужно решать, хотя не очень понятно, как это делать, заявил президент России Владимир Путин.

"Всё-таки становится очевидным, что надо решать (вопрос безопасности использования ИИ - ред.), но не очень понятно даже, как это делать", - сказал глава государства в ходе заседания.