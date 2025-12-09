https://ria.ru/20251209/putin-2060924180.html
Путин призвал решать вопрос безопасности использования ИИ
Путин призвал решать вопрос безопасности использования ИИ - РИА Новости, 09.12.2025
Путин призвал решать вопрос безопасности использования ИИ
Вопрос безопасности использования ИИ нужно решать, хотя не очень понятно, как это делать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:20:00+03:00
2025-12-09T18:20:00+03:00
2025-12-09T18:20:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
Путин: вопрос безопасности использования ИИ нужно решать
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вопрос безопасности использования ИИ нужно решать, хотя не очень понятно, как это делать, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание.
"Всё-таки становится очевидным, что надо решать (вопрос безопасности использования ИИ - ред.), но не очень понятно даже, как это делать", - сказал глава государства в ходе заседания.