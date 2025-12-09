Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал решать вопрос безопасности использования ИИ
18:20 09.12.2025
Путин призвал решать вопрос безопасности использования ИИ
Путин призвал решать вопрос безопасности использования ИИ
Вопрос безопасности использования ИИ нужно решать, хотя не очень понятно, как это делать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
Путин призвал решать вопрос безопасности использования ИИ

Путин: вопрос безопасности использования ИИ нужно решать

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вопрос безопасности использования ИИ нужно решать, хотя не очень понятно, как это делать, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание.
"Всё-таки становится очевидным, что надо решать (вопрос безопасности использования ИИ - ред.), но не очень понятно даже, как это делать", - сказал глава государства в ходе заседания.
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует
21 ноября, 19:20
 
