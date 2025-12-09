Рейтинг@Mail.ru
Льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 09.12.2025 (обновлено: 18:49 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060923366.html
Льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, заявил Путин
Льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, заявил Путин
Льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, "одним кликом", чтобы определять тех, кто нуждается в помощи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:18:00+03:00
2025-12-09T18:49:00+03:00
общество
владимир путин
многодетные семьи
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905238_0:57:3201:1858_1920x0_80_0_0_3952035cb9c730f9e96f6828bb2f70e4.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060878969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905238_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_a3596e5b69b85deb0be0a9d5921a62ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, многодетные семьи, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Владимир Путин, Многодетные семьи, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, заявил Путин

Путин заявил, что льготы многодетным семьям должны подтверждаться одним кликом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, "одним кликом", чтобы определять тех, кто нуждается в помощи, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Надо, конечно, выстроить работу так, чтобы, ну, допустим, семья подтверждала, что она имеет право на эту льготу и поддержку, но одним кликом каким-то. Кнопочку нажали - и всё должно автоматом заработать. Кому это не нужно, просто не будет нажимать эту кнопочку, и всё. И дело с концом. И таким образом отселектировать нуждающихся и не нуждающихся", - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.
Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
Вчера, 16:56
 
ОбществоВладимир ПутинМногодетные семьиСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала