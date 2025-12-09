https://ria.ru/20251209/putin-2060923219.html
Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов
Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов - РИА Новости, 09.12.2025
Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов
Президент РФ Владимир Путин одобрил идею использовать искусственный интеллект для поддержки языковых моделей языков народов России. РИА Новости, 09.12.2025
Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков народов России