Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов - РИА Новости, 09.12.2025
18:17 09.12.2025
Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов
Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков российских народов

Путин одобрил идею использования ИИ для поддержки языков народов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею использовать искусственный интеллект для поддержки языковых моделей языков народов России.
"Идея очень хорошая - использовать искусственный интеллект для поддержки языковых моделей. Это точно совершенно... Для нас это важно, и это, конечно, нужно делать, потому что вот в этом многообразии, во-первых, наша сила, во-вторых, когда человек чувствует, что он имеет возможность заниматься своим родным языком, тогда и язык межнационального общения тоже будет идти по-другому - с удовольствием и без всякого нажима", - сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
