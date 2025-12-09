Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков
18:16 09.12.2025
Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков
Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить МВД и главам регионов подготовить предложения по регулированию правил движения для доставщиков на самокатах и... РИА Новости, 09.12.2025
Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить МВД и главам регионов подготовить предложения по регулированию правил движения для доставщиков на самокатах и велосипедах.
"Я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан... Порядок движения, конечно, на улицах городов должен быть отрегулирован. Обязательно дам дополнительные поручения и МВД, попрошу мэров городов, руководителей регионов Российской Федерации сделать соответствующие предложения", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Девушка на самокате и мужчина на велосипеде катаются по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам
11 июня, 13:32
 
