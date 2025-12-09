https://ria.ru/20251209/putin-2060923092.html
Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков
Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков - РИА Новости, 09.12.2025
Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков
Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить МВД и главам регионов подготовить предложения по регулированию правил движения для доставщиков на самокатах и... РИА Новости, 09.12.2025
россия
Путин о ПДД для курьеров
Комментарий Президента к выступлению Марины Ахмедовой о ПДД для курьеров: «Порядок движения на улицах городов должен быть отрегулирован»
Путин поручил подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков
Путин поручит МВД подготовить предложения по регулированию ПДД для доставщиков
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить МВД и главам регионов подготовить предложения по регулированию правил движения для доставщиков на самокатах и велосипедах.
"Я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан... Порядок движения, конечно, на улицах городов должен быть отрегулирован. Обязательно дам дополнительные поручения и МВД, попрошу мэров городов, руководителей регионов Российской Федерации сделать соответствующие предложения", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.