https://ria.ru/20251209/putin-2060921998.html
Путин признался, что ему редко удается погулять по Москве
Путин признался, что ему редко удается погулять по Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Путин признался, что ему редко удается погулять по Москве
Президент России Владимир Путин признался, что ему редко удается прогуляться по Москве. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:13:00+03:00
2025-12-09T18:13:00+03:00
2025-12-09T18:23:00+03:00
москва
россия
владимир путин
марина ахмедова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_0:113:2953:1775_1920x0_80_0_0_8cedd9e87d90bbb6d106d5951f641806.jpg
https://ria.ru/20250615/putin-2022942076.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_337:0:2953:1962_1920x0_80_0_0_c2854918f7013b6eec7be58897097a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, марина ахмедова
Москва, Россия, Владимир Путин, Марина Ахмедова
Путин признался, что ему редко удается погулять по Москве
Путин признался, что ему редко удается прогуляться по Москве