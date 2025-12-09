https://ria.ru/20251209/putin-2060921626.html
Путин предупредил о рисках от бездумного использования технологий
Путин предупредил о рисках от бездумного использования технологий
Нельзя допустить, чтобы общество разделилось на людей, которые что-то "генерят", и тех, кто умеет только нажимать кнопку, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.12.2025
Путин: нельзя чтобы одни генерили, а другие только умели нажимать кнопку