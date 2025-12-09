Рейтинг@Mail.ru
18:12 09.12.2025 (обновлено: 19:15 09.12.2025)
Путин предупредил о рисках от бездумного использования технологий
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин предупредил о рисках от бездумного использования технологий

Путин: нельзя чтобы одни генерили, а другие только умели нажимать кнопку

© РИА Новости / Кристина КормилицынаВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы общество разделилось на людей, которые что-то "генерят", и тех, кто умеет только нажимать кнопку, заявил президент России Владимир Путин.
"Это сложная задача, чтобы у нас не возникла элита из двух десятков человек, которые действительно думают, которые что-то "генерят", и основной массы людей, которые будут уметь только кнопку нажимать. Это очень сложный вопрос, но совершенно точно его нужно решать", - сказал Путин в ходе совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В СПЧ рассказали, для чего российские дети используют ИИ
Вчера, 18:07
 
ТехнологиРоссияВладимир Путин
 
 
