Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Индию страной-цивилизацией - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/putin-2060920825.html
Путин назвал Индию страной-цивилизацией
Путин назвал Индию страной-цивилизацией - РИА Новости, 09.12.2025
Путин назвал Индию страной-цивилизацией
Президент РФ Владимир Путин назвал Индию страной-цивилизацией. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:10:00+03:00
2025-12-09T18:10:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251205/pogovorka-2060193806.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, владимир путин
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Индию страной-цивилизацией

Путин назвал Индию крупной страной-цивилизацией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Индию страной-цивилизацией.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание.
"Вы видели, я сейчас в Индии был, там 1,5 миллиарда человек. Но одна треть только говорит на хинди. Ну, может быть, 500 миллионов, может 600. Все остальные на других языках говорят. И часто даже не понимают люди друг друга. И вот для таких крупных стран, стран-цивилизаций целых, а Индия, безусловно, - это страна-цивилизация, в самом прямом смысле этого слова, но и для нашей страны это чрезвычайно важно - вот это единство многообразии сохранять", - сказал глава государства в ходе заседания.
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин описал отношения России и Индии индийской поговоркой
5 декабря, 18:55
 
В миреИндияРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала