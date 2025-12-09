МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Индию страной-цивилизацией.
Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание.
"Вы видели, я сейчас в Индии был, там 1,5 миллиарда человек. Но одна треть только говорит на хинди. Ну, может быть, 500 миллионов, может 600. Все остальные на других языках говорят. И часто даже не понимают люди друг друга. И вот для таких крупных стран, стран-цивилизаций целых, а Индия, безусловно, - это страна-цивилизация, в самом прямом смысле этого слова, но и для нашей страны это чрезвычайно важно - вот это единство многообразии сохранять", - сказал глава государства в ходе заседания.
