Путин заявил о важности сохранения единства в многообразии
Для таких стран, как Россия и Индия, важно сохранить единство в многообразии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
Путин: для России и Индии важно сохранить единство в многообразии