МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разобраться с корпоративными штрафами.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание президента на то, что работников часто штрафуют за технологически-организационные нарушения, "но есть и другие". Так, среди них - сон на территории предприятия, использование для сидения ящиков, нецензурная брань, оскорбление личности человека. Он отметил, что при этом часто работников даже не знакомят с договором, который они подписывают, и не рассказывают о системе штрафов.
"Со штрафами, конечно же, порядок надо навести. Ни в коем случае нельзя, чтобы на корпоративном уровне подмялось то, что должно решаться на уровне административного кодекса и так далее. Давайте проработаем это, пришлите пожалуйста свое предложение", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.