Путин назвал регулирование использования ИИ важным и сложным вопросом
Путин назвал регулирование использования ИИ важным и сложным вопросом
Президент РФ Владимир Путин назвал важным и сложным вопрос регулирования использования искусственного интеллекта. РИА Новости, 09.12.2025
россия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важным и сложным вопрос регулирования использования искусственного интеллекта.
"Вопрос и важный, и чрезвычайно сложный", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам Путина
, становится очевидно, что проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта и нейросетей, надо решать, однако не всегда понятно то, каким образом это следует делать.
"Не использовать эти инструменты - значит, проиграть все, что нам дорого... В то же время, если использовать это бездумно, это тоже может привести к утрате всего, что нам дорого... Это сложная задача", - подчеркнул российский лидер.