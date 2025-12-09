Путин призвал найти решения проблем с трудоустройством инвалидов

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно "долбить в одну точку", чтобы выковать наиболее эффективные решения проблем, в том числе с трудоустройством инвалидов.

Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратил внимание на вопросы адаптации инвалидов, их трудоустройства, отметив, что вышеперечисленные вопросы "тонкие", но решения должны быть эффективные.

"Это такие все вещи тонкие, но нужно постоянно долбить, долбить в одну и ту же точку. Для того, чтобы выковать наиболее эффективные инструменты решения всех этих проблем", - сказал глава государства в ходе заседания Совета.