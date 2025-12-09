Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал найти решения проблем с трудоустройством инвалидов
17:57 09.12.2025
Путин призвал найти решения проблем с трудоустройством инвалидов
Путин призвал найти решения проблем с трудоустройством инвалидов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно "долбить в одну точку", чтобы выковать наиболее эффективные решения проблем, в том числе с трудоустройством инвалидов.
Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратил внимание на вопросы адаптации инвалидов, их трудоустройства, отметив, что вышеперечисленные вопросы "тонкие", но решения должны быть эффективные.
"Это такие все вещи тонкие, но нужно постоянно долбить, долбить в одну и ту же точку. Для того, чтобы выковать наиболее эффективные инструменты решения всех этих проблем", - сказал глава государства в ходе заседания Совета.
Путин подчеркнул, что новые идеи в этой сфере точно должны быть, особенно в связи с появлением новых технологических и технических возможностей, связанных в том числе с развитием искусственного интеллекта.
