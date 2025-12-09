https://ria.ru/20251209/putin-2060914765.html
Сила России проявляется в многообразии, заявил Путин
Сила России проявляется в многообразии, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Сила России проявляется в многообразии, заявил Путин
Сила России - в многообразии, в том числе и в языковом, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:55:00+03:00
2025-12-09T17:55:00+03:00
2025-12-09T18:04:00+03:00
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_0:113:2953:1775_1920x0_80_0_0_8cedd9e87d90bbb6d106d5951f641806.jpg
https://ria.ru/20251209/pomilovanie-2060903338.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_337:0:2953:1962_1920x0_80_0_0_c2854918f7013b6eec7be58897097a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Сила России проявляется в многообразии, заявил Путин
Путин считает, что сила России проявляется в языковом многообразии
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сила России - в многообразии, в том числе и в языковом, считает президент РФ Владимир Путин.
"Вот в этом многообразии (в том числе в языковом - ред.), во-первых, наша сила, во-вторых, когда человек чувствует, что он имеет возможность заниматься своим родным языком, тогда и язык междунационального общения тоже будет идти по-другому - с удовольствием и без всякого нажима", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.