Сила России проявляется в многообразии, заявил Путин

"Вот в этом многообразии (в том числе в языковом - ред.), во-первых, наша сила, во-вторых, когда человек чувствует, что он имеет возможность заниматься своим родным языком, тогда и язык междунационального общения тоже будет идти по-другому - с удовольствием и без всякого нажима", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.