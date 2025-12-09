https://ria.ru/20251209/putin-2060913827.html
Путин высказался о развитии ИИ
Путин высказался о развитии ИИ
Путин высказался о развитии ИИ
Россия не может потерять молодое поколение граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут "нажимать кнопочку", заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:52:00+03:00
2025-12-09T17:52:00+03:00
2025-12-09T17:53:00+03:00
россия
владимир путин
общество
россия
Путин высказался о развитии ИИ
Путин: Россия не может потерять молодежь, которая будет только нажимать кнопку
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия не может потерять молодое поколение граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут "нажимать кнопочку", заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии ИИ.
Путин
во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание.
"Нам ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку и все. И сами не будут в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии, да и истории знать как следует не будут", - сказал глава государства в ходе заседания.