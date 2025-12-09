Путин высказался о развитии ИИ

"Нам ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку и все. И сами не будут в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии, да и истории знать как следует не будут", - сказал глава государства в ходе заседания.