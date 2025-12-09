https://ria.ru/20251209/putin-2060911734.html
Путин: ответственность за решение, принятое с помощью ИИ, лежит на человеке
Путин: ответственность за решение, принятое с помощью ИИ, лежит на человеке
2025-12-09T17:50:00+03:00
2025-12-09T17:50:00+03:00
2025-12-09T17:56:00+03:00
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ответственность за решение, принимаемое с помощью подсказки ИИ, должна лежать на конкретном человеке, заявил президент России Владимир Путин.
во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание.
"Важны принципы использования этих технологий при принятии решений. Да, искусственный интеллект подсказывает, и может быть, даже эта подсказка, она является более качественной, чем если человек будет думать и подходить к какому-то решению самостоятельно. Но, здесь вот, мне кажется, вы правы абсолютно в чем: ответственность за принятие окончательного решения должна лежать на конкретном, конкретном человеке", - сказал глава государства в ходе заседания.