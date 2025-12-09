Путин заявил о необходимости пресекать давление на присяжных

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Необходимо пресекать давление на присяжных и развивать сам институт суда присяжных, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно пресекать всяческое давление на присяжных и выработать меры стимулирования", - сказал глава государства в ходе заседания с членами СПЧ.