Путин заявил о необходимости пресекать давление на присяжных
Необходимо пресекать давление на присяжных и развивать сам институт суда присяжных, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
