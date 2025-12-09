МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов, в том числе по стимулированию компаний к этому.

"Структура занятость среди инвалидов - если современные средства позволяют сделать это более масштабно, то, конечно, надо всё это использовать, стимулировать компании. Надо подумать, как это сделать", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул, что новые идеи в этой сфере точно должны быть, особенно в связи с появлением новых технологических и технических возможностей, связанных в том числе с развитием искусственного интеллекта.