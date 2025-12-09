https://ria.ru/20251209/putin-2060899945.html
Путин предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов
Президент РФ Владимир Путин предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов, в том числе по стимулированию компаний к этому. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:28:00+03:00
2025-12-09T17:28:00+03:00
2025-12-09T17:41:00+03:00
россия
общество
владимир путин
россия
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов, в том числе по стимулированию компаний к этому.
"Структура занятость среди инвалидов - если современные средства позволяют сделать это более масштабно, то, конечно, надо всё это использовать, стимулировать компании. Надо подумать, как это сделать", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин
подчеркнул, что новые идеи в этой сфере точно должны быть, особенно в связи с появлением новых технологических и технических возможностей, связанных в том числе с развитием искусственного интеллекта.
"Квотирование рабочих мест и так далее. Ну, это такие всё вещи тонкие, но нужно постоянно долбить, долбить в одну и ту же точку для того, чтобы выковать наиболее эффективные инструменты решения всех этих проблем", - добавил Путин.