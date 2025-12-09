Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов - РИА Новости, 09.12.2025
17:25 09.12.2025 (обновлено: 17:38 09.12.2025)
Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и председателем фонда "Защитники Отечества"... РИА Новости, 09.12.2025
общество, россия, татьяна голикова, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Анна Цивилева, Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
"Я обязательно и с Татьяной Алексеевной Голиковой переговорю, и с Анной Евгеньевной Цивилевой, чтобы и Фонд "Защитники Отечества" подключался к этому, и правительство тоже... Мы точно совершенно примем решение по решению этих очень чувствительных, тонких, но очень важных вопросов (адаптации инвалидов - ред.)", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Общество Россия Татьяна Голикова Анна Цивилева Владимир Путин
 
 
