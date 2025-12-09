Рейтинг@Mail.ru
17:20 09.12.2025 (обновлено: 17:39 09.12.2025)
Путин поручил обеспечить поддержку детям погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО. РИА Новости, 09.12.2025
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО.
"Касается, конечно, и обеспечения прав детей, которые родились после гибели их отца (в зоне проведения СВО - ред.). Разумеется, нужно все обеспечить, здесь и слов нет", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
