Путин поручил обеспечить поддержку детям погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:20:00+03:00
2025-12-09T17:20:00+03:00
2025-12-09T17:39:00+03:00
россия
общество
владимир путин
россия
Новости
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО.
"Касается, конечно, и обеспечения прав детей, которые родились после гибели их отца (в зоне проведения СВО - ред.). Разумеется, нужно все обеспечить, здесь и слов нет", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.