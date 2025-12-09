https://ria.ru/20251209/putin-2060895626.html
Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО
Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Боевые действия не отличаются, что в зоне спецоперации, что в зоне КТО - из этого надо исходить при назначении мер поддержки бойцам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Вот из этого надо исходить. Надо исходить из реалий, которые происходили в жизни в ходе боевых действий. Вот из этого надо исходить. А формальные вещи - они не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интерес России", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).