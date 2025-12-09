Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 09.12.2025 (обновлено: 17:25 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060895626.html
Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО
Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО - РИА Новости, 09.12.2025
Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО
Боевые действия не отличаются, что в зоне спецоперации, что в зоне КТО - из этого надо исходить при назначении мер поддержки бойцам, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:18:00+03:00
2025-12-09T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060631323_0:109:3447:2048_1920x0_80_0_0_3860f8f12e7c1c1ce92f3a5a4a2e3469.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060895097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060631323_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_15f978b82b8cd61159cc5e6639fcd05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО

Путин: боевые действия не отличаются что в зоне СВО, что в зоне КТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Боевые действия не отличаются, что в зоне спецоперации, что в зоне КТО - из этого надо исходить при назначении мер поддержки бойцам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Вот из этого надо исходить. Надо исходить из реалий, которые происходили в жизни в ходе боевых действий. Вот из этого надо исходить. А формальные вещи - они не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интерес России", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин призвал принимать решения о поддержке участников СВО в пользу бойцов
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала