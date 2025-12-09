Путин призвал принимать решения о поддержке участников СВО в пользу бойцов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решения о мерах поддержки участников СВО и КТО в приграничье должны приниматься в пользу бойцов, защищающих интересы России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Формальные вещи, они не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интересы России", - сказал глава государства в ходе заседания с членами СПЧ.