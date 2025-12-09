https://ria.ru/20251209/putin-2060894972.html
Участники СВО защищают интересы России, заявил Путин
Участники СВО защищают интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Участники СВО защищают интересы России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, говоря об участниках СВО и бойцах в приграничье, заявил, что ребята себя не жалеют и защищают интересы России. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
