Участники СВО защищают интересы России, заявил Путин

Специальная военная операция на Украине
 
17:17 09.12.2025 (обновлено: 17:23 09.12.2025)
Президент РФ Владимир Путин, говоря об участниках СВО и бойцах в приграничье, заявил, что ребята себя не жалеют и защищают интересы России. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об участниках СВО и бойцах в приграничье, заявил, что ребята себя не жалеют и защищают интересы России.
"Надо исходить из реалий, которые происходят и происходили в ходе боевых действий. Вот из этого надо исходить. А формальные вещи, они не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интересы России", - сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин поручил обеспечить поддержку детям погибших бойцов СВО
Вчера, 17:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
