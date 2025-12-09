Путин назвал случаи выселения семей бойцов СВО безобразием

"Странно, что кого-то выселяют, членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус не носило это жилье, человек на фронте воюет - что за бред вообще? Это вообще безобразие. Надо разбираться с каждым конкретным случаем, кто это делает - фамилии надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом", - сказал российский лидер в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.