МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал деятельность Совета по правам человека востребованной и нужной работой.

Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.