https://ria.ru/20251209/putin-2060884101.html
Путин надеется, что СПЧ продолжит уделять внимание участникам СВО
Путин надеется, что СПЧ продолжит уделять внимание участникам СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Путин надеется, что СПЧ продолжит уделять внимание участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены СПЧ продолжат уделять пристальное внимание обеспечению прав участников СВО и членов их семей. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:03:00+03:00
2025-12-09T17:03:00+03:00
2025-12-09T17:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060631323_0:109:3447:2048_1920x0_80_0_0_3860f8f12e7c1c1ce92f3a5a4a2e3469.jpg
https://ria.ru/20251209/podderzhka-2060878365.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060631323_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_15f978b82b8cd61159cc5e6639fcd05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин надеется, что СПЧ продолжит уделять внимание участникам СВО
Путин: СПЧ должен уделять пристальное внимание участникам СВО и их семьям
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены СПЧ продолжат уделять пристальное внимание обеспечению прав участников СВО и членов их семей.
"Не сомневаюсь также, что вы продолжите уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей, тех, кто потерял своих близких. Поддерживать ветеранов боевых действий, помогать им адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.