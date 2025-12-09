Рейтинг@Mail.ru
17:03 09.12.2025
Путин надеется, что СПЧ продолжит уделять внимание участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены СПЧ продолжат уделять пристальное внимание обеспечению прав участников СВО и членов их семей. РИА Новости, 09.12.2025
2025
Новости
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин надеется, что СПЧ продолжит уделять внимание участникам СВО

Путин: СПЧ должен уделять пристальное внимание участникам СВО и их семьям

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены СПЧ продолжат уделять пристальное внимание обеспечению прав участников СВО и членов их семей.
"Не сомневаюсь также, что вы продолжите уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей, тех, кто потерял своих близких. Поддерживать ветеранов боевых действий, помогать им адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
