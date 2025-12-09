Путин надеется, что СПЧ продолжит уделять внимание участникам СВО

"Не сомневаюсь также, что вы продолжите уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей, тех, кто потерял своих близких. Поддерживать ветеранов боевых действий, помогать им адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.